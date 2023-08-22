سيدة غامضة تستحوذ على أغلى سيارة في العالم

ثمنها25 مليون جنيه إسترليني

كشفت شركة Rolls-Royce النقاب عن أغلى سيارة جديدة حصرية في العالم، بلغ سعرها 25 مليون جنيه إسترليني .

السيارة الفريدة من نوعها، ذات البابين والمقعدين القابلين للتحويل، والمسماة "لاروز نوير"، هي مصممة بشكل خصيص، لسيدة فاحشة الثراء، وتم وصفها بأنها تنتمى لعائلة دولية بارزة ذات صلة عميقة بفرنسا، وفقا لصحيفة" ديلى ميل "البريطانية.

وكشفت الصحيفة أن تصميم السيارة مستوحى من نوع من الزهور، وهى زهرة " Black Baccara Rose"، والتي تنمو في فرنسا، ولها ارتباط خاص بالعائلة البارزة، والسيارة، مثل الزهرة، يتغير لونها وفقًا لزاوية رؤيتها، وفي الضوء الصحيح ينضح أيضًا بظلال حمراء داكنة.

وصفتها شركة رولز رويس بأنها "احتفال رومانسي للزوجين اللذين ابتكراه" وهي واحدة من أربع سيارات التي سيتم إنتاجها خلال السنوات القادمة، ورفضت الشركة ، الكشف عن اسم وهوية مالكة السيارة، ولم تكشف تفاصيل عنها سوى انها محبة للشامبانيا والموضة والسيارات والفنون.

في الداخل، تتميز السيارة بتطعيمات الباركيه الخشبية الأكثر تعقيدًا، والتي تضم 1603 قطعة والتي تمثل بتلات الورد المنمقة، وتم الانتهاء من التشطيب اليدوي والموضوعة يدويًا على مدار عامين تقريبًا.

وبحسب ما ورد كان الحرفي الذي قام بهذا العمل عليه أن يعمل في عزلة تامة وصامتة ولمدة خمس ساعات فقط في اليوم مع فترات راحة، وكان مستوى التركيز المطلوب مكثفًا للغاية.

ويُعد طراز "La Rose Noire" المصمم حسب الطلب واحدًا من أربعة طرازات فقط سيتم بناؤها، كل واحدة فريدة من نوعها في تصميمها وتفاصيلها المفصلة التي يختارها العملاء الفرديون.

ويتجاوز سعر السيارة الجديدة التي تبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه إسترليني سعر السيارة الأغلى في العالم في السابق، حيث تم الكشف عن رولز رويس بوت تيل بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني قبل عامين في مايو 2021.