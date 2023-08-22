روي رانا يُعلن قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في كأس العالم

أعلن الكندي روي رانا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول رجال، قائمة المنتخب النهائية التي تستعد لخوض منافسات كأس العالم في الفلبين.

وجاءت القائمة على النحو التالي: آدم موسى - أنس أسامة - إيهاب أمين - باتريك يوسف - خالد عبد الناصر - عاصم مرعي - عمر عرابي - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - كريم حاتم - يوسف شوشة.

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة السلة، في بطولة كأس العالم، التي تقام في الفترة من 25 أغسطس المقبل، وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا. ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم 25 أغسطس بمواجهة ليتوانيا، ثم يلتقي مونتينيجرو يوم 27 أغسطس، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس.