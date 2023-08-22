استشاري حساسية: ضباب الدماغ اضطراب ذهني من أعراض كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن ضباب الدماغ اضطراب ذهني من أعراض كورونا، موضحًا أنه مصطلح قديم ظهر في فترة ما بعد كورونا خلال السنوات الثلاثة الماضية.

ضباب الدماغ



وأضاف استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن ضباب الدماغ هو اضطراب ذهني يجعل الشخص مشتتًا ذهنيًا لا يستطيع فعل أكثر من شيء في الوقت ذاته، ويعاني من نوع من النسيان ويكون تائهًا.



وتابع: أن ضباب الدماغ يحدث نوع من انعدام الرؤية الذهنية، يمكنه أن يفعل خطوة وينسى ما يجب فعله بعد هذه الخطوة، وقد يمسك ريموت التلفزيون في يده ويبحث عنه، كما أنه يعاني من عدم التركيز الذهني.



وذكر أن هذا المرض ليس مستجدا، لكنه ظهر على الساحة الطبية في الفترة الماضية في متلازمة ما بعد كورونا، لافتًا إلى أن الإفراط في الحصول على العناصر الغذائية التي بها معادن ثقيلة، مثل: النيكل والزئبق قد تترسب في المخ وتؤدي إلى الإصابة بنوع من الضبابية.



وواصل: نسبة من متعافي كورونا قد يتعرضون لعاصفة مناعية، حيث إن الأجسام المضادة تصيب جزءً من الجسم، مثل: الرئة، وبالتالي تحدث متلازمة تنفسية ويسشعر المصاب بالنهجان والكحة، وقد تصيب المريض بطفح جلدي، وقد تتأثر الدورة الدموية التي تصل إلى الدماغ ما يؤدي إلى الإصابة بالضبابية.

جاء ذلك خلال حديثه مع برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية.



