الصناعات الهندسية تدرس فرص تصنيع محابس البوتاجازات في مصر

عقدت غرفة الصناعات الهندسية اجتماعا مع ممثلي الهيئة العربية للتصنيع لبحث أي ملاحظات على تصنيع محابس البوتجاز من قبل الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (مصنع ABD) التابع للهيئة العربية للتصنيع بعد استلام العينات من ممثلي الشركات المصنعة للبوتحاز في مصر .

وقال محمد المهندس رئيس الغرفة أن الغرفة والشركات والمصانع المصرية تهدف الى خفض الفاتورة الاستيرادية من محابس البوتجاز بعد انتاجه بتصميم وتصنيع مصري بالهيئة العربية للتصنيع.

وأكد أن الهدف من هذا الاجتماع هو معرفة نتائج اختبار محابس الأمان بعد استلام عينات المحابس للو صول الى نتيجة مرضية تفخر بها الصناعة المصرية وتفادي المعوقات وتلقى المقترحات للوصول الى منتج نهائي متكامل.

وأضاف أن ذلك يأتي بهدف توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الهندسية والهيئة العربية للتصنيع لتوفير المحابس بالمواصفات العالمية.

من جانبه عرض المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية ملخص للاجتماعات السابقة واستعرض ما تم خلال الاجتماعات السابقة بخصوص محابس الأمان وما انتهت اليه الاجتماعات التي توالت حتى اليوم للوقوف على نتائج اختبار عينات محابس الأمان داخل معامل الشركات المختلفة.

وأشار الدكتور سيد اسماعيل مستشار رئيس مجلس إدارة مصنع abd التابع للهيئة العربية للتصنيع أنه جاء اختيار محبس الأمان ليتم تعميق التصنيع المحلي بدلاً من استيراده بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية مؤكدا

أن جميع الحضور هم شركاء لهذا العمل .

وأوضح أنه تم العمل على انتاج محبس البوتجاز من خلال خط الانتاج القديم وبمجرد الانتهاء من التصميم تم البدء في اصدار العينات الأولية واختبارها في ايطاليا، ومن ثم الاستعانة بمعامل الشركات المصرية لاختبارها مؤكدا أنه سوف يتم استيراد الماكينات الحديثة فور لبدء هذا المشروع.

وناقش المشاركون بالاجتماع عددا من الاختبارات الفنية التي تم اجراءها على العينات منها اختبار التسريبات و اختبار الأداء والتشغيل و اختبار درجة حرارة المحبس.

وتم وضع جميع الملاحظات من قبل مصنعي البوتجاز في عين الاعتبار والعمل عليها ليتم دراستها وتفاديها من قبل مصنع الهيئة.

وأكد اللواء ياسر عطية نائب رئيس مجلس ادارة abd المنتج لمحبس البوتجاز والتابع للهيئة العربية للتصنيع على الالتزام الكامل لتحقيق الجودة المطلوبة وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية لهذا النوع من المحابس وسيتم عرض نتائج الاختبارات على رئيس مجلس ادارةً الهيئة العربية للتصنيع لبدء ضخ الاستثمارات اللازمة لبدء الانتاج الكمي.

شارك في الاجتماع كل من المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية و المهندس عصام غبريال مستشار رئيس مجلس ادارة مصنع abd و المهندس أحمد فرج رئيس قطاع الجودة والمهندس محمد صفوت مدير مشروع تصنيع الصمامات .