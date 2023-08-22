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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رصد 33 قطعة سلاح خلال حملات أمنية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (سوهاج - أسوان – أسيوط) شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (33) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (3 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 20 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهما لـ"6 منهم معلومات جنائية").

 

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ونجحت الجهود فى ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين والشابو").. بحوزة (5 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية") وضبط (3) قطع أسلحة نارية بحوزة (3) متهمين لعدد (2) منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (807) أحكام قضائية متنوعة وضبط تشكيل عصابى ضم (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة.

 

 

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (53) قطعة سلاح نارى (15 بندقية آلية – 16 بندقية خرطوش – طبنجة – 21 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (42) متهم لعدد 17 منهم معلومات جنائية). وضبط (11) قضية إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4,310 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى الشابو والهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (14متهما لـ"9 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (551) حكما قضائيا متنوعا.

 

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