أحلام تلتقي جمهورها السعودي من جديد.. اعرف موعد الحفل

تلتقي الفنانة أحلام من جديد في ليلة غنائية مع جمهور السعودية، ضمن فعاليات جولة المملكة التي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي والخليجي.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ25 من أغسطس بمدينة جدة.

أعلن رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتدادًا لنجاح موسم جدة العام الماضي، إذْ ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية 2023، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".

برنامج فعاليات جدة 2023:

يتضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023" عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا كفعاليات للمرة الأولى على مستوى المملكة، تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه، بما يسهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة السعودية وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

تندرج فعاليات جدة تحت يوميات تقويم وموسم الرياض الترفيهية بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقافية على مدار 90 يومًا.

فعاليات موسم الرياض 2022:

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الـ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء دول عدة حول العالم، تتمثل في: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، إذ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون