"الملحق الآسيوي" فرصة لويس كاسترو الأخيرة مع النصر السعودي

الملحق الآسيوي لدوري أبطال أسيا أصبح الفرصة الأخيرة للمدرب البرتغالي لويس كاسترو مع النصر، بعد البداية المتعثرة في الدوري السعودي للمحترفين.

تجرع النصر الخسارة في أول مباراتين في الدوري السعودي في مفاجأة كبيرة أمام الاتفاق والتعاون، على الرغم من تعاقده مع كتيبة من أبرز نجوم العالم على رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وبروزوفيتش وفوفانا وأليكس تيليس وتاليسكا، ليفقد “العالمي” 6 نقاط في مستهل مشواره المحلي، ما ينذر بالابتعاد عن المنافسة حال استمرت نتائج النصر على هذا المنوال.

على الرغم من تتويج النصر السعودي بالبطولة العربية للأندية منذ أسابيع قليلة على حساب غريمه التقليدي الهلال، إلا أن جماهير وإدارة النادي لن تتحمل إخفاق جديد على مستوى المعترك الآسيوي، ففي حالة الخسارة أمام شباب أهلي دبي في الملحق الأسيوي لدوري أبطال آسيا فتتم إقالة لويس كاسترو من على رأس القيادة الفنية واستقدام مدرب يتناسب مع طموحات النادي في ظل التنافسية الشديدة التي يتسم بها الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وترددت في الساعات الأخيرة أنباء عن احتمالية إقالة لويس كاسترو، ما دفع المدرب البرتغالي للرد على الأمر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النصر وشباب أهلي دبي مؤكدًا أنه لن يغير سياساته وقناعاته التدريبية والمسؤول عن النتائج لافتًا أنه لم يتعرض للإقالة خلال مشواره التدريبية الممتد لنحو 26 عاما.

ويستقبل ملعب الأول بارك في الرياض مباراة النصر وشباب أهلي دبي، غدا الثلاثاء في دوري أبطال أسيا، عند دقات الساعة السابعة والثلث بتوقيت مصر والسعودية، في إطار الملحق الأسيوي من بطولة دوري أبطال أسيا، وتعد مباراة الملحق الأسيوي هي الأولى التي تجمع النصر مع شباب أهلي دبي، إذ التقى الفريقان في مباراة ودية في صيف 2019 وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، في حين كانت مبارياته أمام الأندية الإماراتية أمام الوحدة (3مرات) والعين(مرتان) والوصل (مرتان).