‎5 وظائف شاغرة في مستشفي الملك خالد التخصصي (اعرف التفاصيل)

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الثلاثاء عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون (أحد مستشفيات وزارة الصحة) في السعودية ، وذلك بعدما أعلنت عبر الموقع الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقعالمستشفى الرسمي؛ وموضح أدناه:





الوظائف الشاغرة:

1- مراسل.

- شهادة الثانوية العامة فما فوق

- لا تشترط الخبرة المسبقة.





2- مسؤول إداري.

- شهادة الثانوية العامة مع خبرة 2 سنوات في المجال الإداري.

- أو درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها (لا تشترط الخبرة).





3- سكرتير.

- درجة الدبلوم في تخصصات (إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، السكرتارية) أو ما يعادلها.

لا تشترط الخبرة المسبقة.





4- سكرتير تنفيذي.

- درجة الدبلوم في تخصصات (السكرتارية، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها مع خبرة 2 سنوات في مجالالسكرتارية.

- أو درجة البكالوريوس في تخصصات (الإدارة المكتبية، الإدارة العامة، إدارة الأعمال) لا تشترط الخبرة.





5- ممثل خدمات المرضى.

- شهادة الثانوية العامة فما فوق.

- لا تشترط الخبرة المسبقة، يفضل خبرة 1 سنة.





نبذة عن المستشفى:

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، هو مستشفى حكومي سعودي، يقع في مدينة الرياض. افتتح في ديسمبر من عام 1982م، ويعدمن أكبر المراكز الطبية المتميزة والمتخصصة بتقديم الرعاية الصحية في طب العيون. يعمل المستشفى بالتعاون مع مستشفى جونز هوبكنزالأمريكية.





طريقة التقديم على وظائف مستشفي الملك خالد التخصصي:





- للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مستشفى الملك خالد، عبر موقع المستشفى الرسمي .