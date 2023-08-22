دخل في جرار زراعي .. وفاة سائق دراجة نارية بشبين القناطر

لقي شاب مصرعه علي طريق شبين القناطر ، قليوب،أثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعى ، بسبب السرعة الزائدة ، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام والتحفظ على الدراجة والجرار الزراعى وقائدة وتحرر محضر بالواقعة.

دخل في جرار زراعي ..مصرع سائق دراجة نارية بشبين القناطر

ودتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، اخطارا من رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وجرار زراعى امام قرية طحانوب بطريق شبين القناطر ووجود متوفى.



علي الفور ،انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين اصطدام الجرار بالدراجة النارية بسبب السرعة واسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة ويدعى " ك م ك " 23 سنه وتحفظت القوة الامنية الدراجة والجرار وقائده ونقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالحادث.

