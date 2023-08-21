الأهلي يُفكر في الانسحاب من مشاركة فرج عامر في العلمين

يبدو أن زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للأكاديمية البحرية بالعلمين، أثارت العديد من التكهنات حول مصير إنشاء فرع النادي الأحمر بالعلمين.

ولم يتطرق رئيس الأهلي، خلال حديثه بالأكاديمية عن فرع النادي بالعلمين بالرغم من أنه يقع أمام الأكاديمية مباشرة إضافة إلى ذلك لم يتفقد موقع النادي نهائيا.

أسباب انسحاب الأهلي من مشاركة فرج عامر

بينما أوضح مصدر، في تصريحات صحفية إلى أن أسباب تدفع الأهلي إلى الانسحاب من مشاركة فرج عامر في العلمين و على رأس هذه الأسباب ما يتداول عن الوضع المالي لعامر، رئيس نادي سموحة، بالإضافة إلى أزمة القروض مع عدة بنوك على رأسها البنك الأهلي الذي أشارت تقارير إلى رفضه منح عامر قرض قيمته 500 مليون جنيه مؤخرا.

كماأن التباطؤ الشديد في الإنشاءات في مشروع سانتوريني العلمين، يأتي على رأس أسباب انسحاب الأهلي، بالإضافة إلى مغادرة عدد كبير من الملاك من المشروع ما أثار مخاوف لدى الأهلي من سحب الدولة للمشروع من فرج عامر بسبب عدم التزامه بالجدول الزمني لمدينة العلمين و التي تعتبر أحد المشروعات القومية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي و أصبحت الواجهة الأولى للمصيفين في غضون سنوات قليلة و يسابق الزمن من أجل انهاء كافة الإنشاءات بها.

وكان الأهلي قد علق على فرع النادي بالعلمين في بيان رسمي، حيث قال: "الأهلي لم يطرح أي معلومة بخصوص عضوية فرع النادي بالعلمين وأنه الجهة الوحيدة التي تقرر مثل هذه الأمور عندما يحدث ذلك".

وأضافالبيان: "أنه سيتم الإعلان عنه من خلال المنصات الرسمية للنادي".

الجدير بالذكر أن فرج عامر، أعلن في عدة تصريحات تلفزيونية تكفله ببناء فرع النادى الأهلى بمدينة العلمين الجديدة، ليخرج الأهلي ببيانه نافيا تصريحات رئيس سموحة.