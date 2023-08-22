الكشف على 608 مواطن في قافلة طبية مجانية بعزبة عبد الرحمن بقنا

نظمت جامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا، قافلة طبية مجانية بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادى، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة .

جاء ذلك بناءاً على تعليمات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، بالتعاون الدائم والفعال مع منظمى القوافل الطبية العلاجية المجانية سواء مديرية الصحة او جامعة جنوب الوادى او منظمات المجتمع المدنى بتذليل جميع العقبات والمعوقات التى تحول تنفيذ مهام تنفيذ القافلة .

وأكد اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 608 مواطن بعزبة عبد الرحمن بقرية الهيشة التابعة للوحدة المحلية لقرية السلامية فى 8 تخصصات طبية.

وقالت منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية ان بيان القافلة الطبية هو 92 باطنة، 95 عيون، 98عظام، 35 أنف وأذن وحنجرة، 69 نساء وتوليد، 130أطفال، 78جلدية 10 ذوى احتياجات خاصة وتخاطب وخلافة .، بإجمالى المنتفعين 608حالة.

وأشار أنور، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .