35 طفلا من الوادي الجديد يشارك في ملتقى "أهل مصر" للمحافظات الحدودية

شارك 35 طفلًا من أبناء محافظة الوادي الجديد في فعاليات ملتقى "أهل مصر" لأطفال المحافظات الحدودية، الذي تنظمه وزارة الثقافة في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 حتى 28 أغسطس الجاري.



يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز الهوية الوطنية والتراث الثقافي لدى الأطفال من المحافظات الحدودية، من خلال تنظيم ورش فنية وثقافية بالتعاون مع 200 طفل آخرين يمثلون مختلف المحافظات الحدودية في مصر. تهدف هذه الورش إلى تعزيز المعرفة والمهارات الفنية والثقافية لدى الأطفال، وتشجيعهم على الاهتمام والتفاعل مع تراث بلدهم.



تضمنت فعاليات الملتقى عدة ورش فنية متنوعة، من بينها ورشة فن الخط العربي والرسم التشكيلي والموسيقى والتصوير الضوئي. تم تنظيم هذه الورش بإشراف فنانين ومتخصصين ذوي خبرة في المجالات المختلفة، بهدف توجيه الأطفال وتطوير مهاراتهم واستكشاف قدراتهم الفنية.



وقد عبر الأطفال المشاركون عن سعادتهم وشغفهم بالمشاركة في هذا الملتقى، حيث وجدوا فيه فرصة للتعرف على أطفال آخرين من محافظات أخرى ومشاركتهم التجارب والمعارف. كما أعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الثقافة في توفير مثل هذه الفرص التعليمية والثقافية للأطفال.



تعكس مشاركة هؤلاء الأطفال في فعاليات ملتقى "أهل مصر" إرادتهم لتعزيز الانتماء لوطنهم والحفاظ على تراثهم، كما تساهم في تنمية قدراتهم الفنية والثقافية وتشجيعهم على الابتكار والتعاون.



يبذل قطاع الثقافة جهودًا مستمرة لتنظيم مثل هذه الفعاليات والملتقيات، بهدف تعزيز قدرات ومهارات الأطفال وتشجيعهم على تطوير أنفسهم والاستفادة من التجارب والمعارف المختلفة.

35 طفل من الوادي الجديد يشارك في ملتقى "أهل مصر" للمحافظات الحدودية

35 طفل من الوادي الجديد يشارك في ملتقى "أهل مصر" للمحافظات الحدودية

35 طفل من الوادي الجديد يشارك في ملتقى "أهل مصر" للمحافظات الحدودية

35 طفل من الوادي الجديد يشارك في ملتقى "أهل مصر" للمحافظات الحدودية

35 طفل من الوادي الجديد يشارك في ملتقى "أهل مصر" للمحافظات الحدودية