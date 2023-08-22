حملة تموينية تحرر عددًا من المخالفات بمركز نجع حمادى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، بالتعاون مع ادارة تموين نجع حمادى، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة بالمدينة وقرية هو لضبط الاسعار .

جاء ذلك بحضور بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام والكيمائية، امانى صلاح عبد اللاه مدير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية وممثلى ادارة تموين نجع حمادى وهم فريد شوقى ومحمد عبد الراضى وميخائيل قديس و امل مسعد محمد، وتم المرور على المطاعم ومحال البقالة والسوبر ماركت .

حيث اسفرت الحملة عن ضبط عدد خمسة عشر قاروصة سجائر وتحرير محضر زيادة اسعار ومحضر عدم حيازة فواتير بيع لسجائر وعدد اثنان محضر عدم حيازة فاتورة عن منتج تونة بالاضافة الى تحرير عدد سبعة محاضر عدم اعلان عن اسعار سلع .

واكد أشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ان لا تهاون فى اى تلاعب يمس المواطن النجعاوى سواء فى الاسعار او جودة وصلاحية السلعة المقدمة له، مضيفاً ان الوحدة المحلية لا تألوا جهدا فى الضرب بيد من حديد على كل يخالف او يتلاعب بالقانون.

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى بالاشراف والمتابعة على كافة القطاعات الخدمية بدائرة الوحدة المحلية، وبالتعاون مع ادارة تموين نجع حمادى .