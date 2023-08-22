هدوء في لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن غرفة العمليات في ديوان عام المديرية لم تتلقى أي شكاوى أو مشاكل بشأن امتحانات الدور الثاني لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

وأكد عطية، أن الامتحانات تسير بشكل جيد، وأن جميع المشاركين يلتزمون بجميع القوانين والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات. يقوم الطلاب اليوم بأداء امتحان مادة الاقتصاد في الفترة الأولى ومادة الإحصاء في الفترة الثانية.

وأضاف عطية، أنه تم تجهيز 4 لجان موزعة على الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى تجهيز الاستراحات في المحافظة بأفخم الأثاث والمستلزمات المعيشية التي تليق بمكانة المعلم.

يأتي هذا الإعلان في إطار الحرص الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعليم لسير امتحانات الثانوية العامة بشكل سلس وعادل، وتأكيدًا على حق الطلاب في الحصول على فرصة متساوية لإثبات قدراتهم ومهاراتهم. وتُعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام تحديًا كبيرًا للجميع، وتتطلب بذل جهود مشتركة من قِبَل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والجهات المسؤولة، لضمان توفير بيئة مناسبة لامتحانات ناجحة.

يتمنى المؤسسون والمشرفون على عملية امتحانات الثانوية العامة في الوادي الجديد أن يحقق الطلاب أداءًا متميزًا في هذه الامتحانات، وأن يحصلوا على النتائج التي يستحقونها، مع توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لهم.

هدوء وإستقرار بامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية العامة بالوادي الجديد

هدوء وإستقرار بامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية العامة بالوادي الجديد

هدوء وإستقرار بامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية العامة بالوادي الجديد