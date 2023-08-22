وكيل التعليم بالوادي الجديد يعلن نتائج مسابقة الكاريكاتير

تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، أعلن المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، نتائج مسابقة الكاريكاتير التي تم تنفيذها بمراكز تنمية القدرات الصحفية بالإدارات التعليمية، بالتعاون مع توجيه عام الصحافة المدرسية.

وأوضح وكيل التعليم أن المركز الأول من كل مرحلة تأهل لتصفيات الجمهورية، وجاءت النتائج على النحو التالي:

في المرحلة الابتدائية:

المركز الأول: رؤى محمود محمد من إدارة الداخلة.

المركز الثاني: عبدالرحمن محمد عبد الوهاب من إدارة الداخلة.

المركز الثالث: يسر أحمد عبد العزيز من إدارة الخارجة.

المركز الرابع: الزهراء يوسف محمد من إدارة باريس.

المركز الخامس: سلمى صالح محمد من إدارة باريس.

وفي المرحلة الإعدادية:

المركز الأول: سهيلة حمدي أحمد سيد من إدارة الداخلة.

المركز الثاني: نور محمد أحمد من إدارة الخارجة.

المركز الثالث: قمر مصطفى عبد الله من إدارة بلاط.

المركز الرابع: فرحة إبراهيم محمد نافع من إدارة الفرافرة.

المركز الخامس: ريم أشرف غريب من إدارة بلاط.

وفي المرحلة الثانوية:

المركز الأول: منة الله أحمد ابراهيم من إدارة الخارجة.

المركز الثاني: هنا فتحى سعيد من إدارة بلاط.

المركز الثالث: أميرة وائل فتحى من إدارة الفرافرة.

وفي التعليم الفني:

المركز الأول: إسراء محمد صابر من إدارة الداخلة (دمج تعليمي).

المركز الثاني: أمل أحمد حسن من إدارة الخارجة.

المركز الثالث: أمنية أشرف محمد من إدارة الداخلة.

وهنأ وكيل التعليم جميع المشاركين والفائزين في هذه المسابقة، وتؤكد أهمية تشجيع ودعم المواهب الصحفية بين الطلاب، والتفوق في هذا المجال المهم.