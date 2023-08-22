الكوسة تواصل الصعود والطماطم تهبط في أسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمدن محافظة البحيرة، في الساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء، إرتفاع في أسعاربعض السلع، وعلى رأسها الكوسة التى تراوح سعرها بين 20 إلى 22 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو البطاطس مابين 12 إلي 14 جنيها.

لم يستقر البصل عند حد معين بل تراوح سعره ما بين 10 لـ 15 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار الطماطم مابين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، والباذنجان من 7 إلى 9 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الفلفل الأخضر مابين 18إلي 20 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو الخيار مابين 10 إلي 14جنيها، كما تراوحت أسعار البامية مابين30 إلي 38 جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار الليمون مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو .

وفي أسواق الفاكهة تراوحت ارتفعت أسعار العنب مابين 28إلي 35جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 25إلي 35جنيها للكيلو , وتراوحت أسعار المانجو مابين 25إلي 36جنيها ،

وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 28إلي 40جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 16إلي 23جنيها للكيلو،بينما تراوحت أسعار البرقوق مابين 27إلي 35جنيها للكيلو .