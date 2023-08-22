تعرف على آيات من القرآن الكريم تزيل الهم وتفك الكرب والضيق والحزن والهم

آيات من القرآن الكريم تزيل الهم وتفك الكرب والضيق.. هناك سورة معينة في القرآن الكريم إذا قام الإنسان بقراءتها بتدبر ويقين، آتاه الفرج واليسر وزال عنه الهم والحزن، خاصة إذا قرأها في الخمس صلوات خلال اليوم.

هذه السورة هي سورة “الانشراح”، حيث أكد علماء الطاقة أن قراءة سورة الانشراح بتدبر، تساعد في منح الإنسان طاقة إيجابية، وتزيل عنه الشعور الذي ينتابه أحيانًا بالهم والضيق، كما تعمل على تيسير الرزق وإصلاح الأمور.

ومن الآيات التي يجب ترديدها في حالة الشعور بالاكتئاب أو الحزن ما يلي:

سورة الفاتحة ، آية الكرسي من سورة البقرة ، الآيات 285، 286 من سورة البقرة: “آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ، الآيات من 117 إلى 119 من سورة الأعراف: “وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿117﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿118﴾ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ ﴿119﴾”.

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: عشــر تمنع عشـرة: "الفاتحة تمنع غضب الله، يّس تمنع عطش القيامة، الدخان تمنع أهوال القيامة، الواقعة تمنع الفقر، الملك تمنع عذاب القبر، الكوثر تمنع الخصومة، الكافرون تمنع الكفر عند الموت، الإخلاص تمنع النفاق، الفلق تمنع الحسد، الناس تمنع الوسواس"، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لا تتمايز سورة على أخرى في القرآن، فكلام الله واحد من حيث الفضل والبلاغة والإعجاز، ولكن هناك سور اختص بها ربنا سبحانه وتعالى من الأسرار والفضائل، ما يعين الإنسان على استحضار الخير ومنع الشر عنه، وآيات القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، ونجاة لمن اعتصم به واهتدى بهداه من الكفر والضلال والعذاب الأليم، لذلك اختصت بعض الصور بفضائل؛ وذلك جزء منها.

واية الكرسي تزيل الهم والضيق الذي يشعر به الإنسان أحيانًا، كما أن هناك بعض السور في القرآن الكريم التي يمكن المواظبة على قراءتها لتفريج الكروب، وهي سورة البقرة، خاصة الآيات العشر الأخيرة، التي تتضمن آية الكرسي، وقراءة سورة الفاتحة سبع مرات.. وفي السطور القادمة آيات من القرآن الكريم تزيل الهم وتفك الكرب والضيق.