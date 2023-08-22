اختفاء غيوم كوكب نبتون بشكل غريب (شاهد)

اختفت تقريبًا خطوط السحب الباهتة التي تزين الغلاف الجوي الأزرق لكوكب نبتون بشكل غريب جدًا في السنوات العديدة الماضية.

تُظهر الصور التي يعود تاريخها إلى عام 1994، عندما بدأ تلسكوب "هابل" الفضائي في توثيق نبتون لأول مرة، أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، إذ أن التقلبات مرتبطة بنشاط الدورة الشمسية لمدة 11 عامًا.

وأثار هذا الاكتشاف دهشة علماء الفلك نظرا لأن نبتون يبعد عن الشمس 30 ضعف المسافة بين الأرض والشمس.

Hubble Space Telescope imagery of Neptune has revealed that the planet's clouds are disappearing and the Sun may be to blame. 1/



👉 https://t.co/SnbrikmJru pic.twitter.com/lQFcPYIJVQ — Erika  𝕏 (@ExploreCosmos_) August 18, 2023

كشفت مجموعات البيانات المجمعة هذه أن كمية الغطاء السحابي على "نبتون" تتقلب على مدار 11 عامًا تقريبًا والتي يبدو أنها متزامنة مع النشاط الشمسي، ومن الواضح أنه يسمح بتحديد اتجاهات الغلاف الجوي على المدى الطويل.

يقول عالم الفلك، إيمكي دي باتر، من جامعة كاليفورنيا: "تعطينا هذه البيانات الرائعة أقوى دليل حتى الآن على أن الغطاء السحابي لنبتون يرتبط بدورة الشمس"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية.

يقول دي باتر: "لقد رأينا المزيد من السحب في أحدث الصور، لا سيما عند خطوط العرض الشمالية وعلى ارتفاعات عالية، كما هو متوقع من الزيادة الملحوظة في تدفق الأشعة فوق البنفسجية الشمسية على مدار العامين الماضيين".