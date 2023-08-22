عبدالمجيد خلال الاحتفال بعيد ميلاد شيوخ المهنة بالصحفيين ..حرمانهم من التصويت بالانتخابات غير دستورى

أكد أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة المعاشات، على أن حرمان المادة 97 من القانون 176 لسنة 1970 لشيوخ المهنة أعضاء جدول المعاشات من حق التصويت في الانتخابات غير دستوري، ولا منطقي.

وأضاف عبدالمجيد خلال الاحتفال الأول في تاريخ النقابة الذي يحتفى فيه بعيد ميلاد جماعي لرواد المهنة: عندما نقوم نحن الصحفيون والإعلاميين بتغطية الانتخابات الرئاسية والنيابية، نحتفي لكبار السن الحريصين على المشاركة بأصواتهم في اختيار من يرونه مناسبُا لشغل المقعد، وكلما كان الناخب متقدم في العمر أو تحدى معوقات مرضية، يكون الاحتفاء به أكبر، فكيف نصمت على خلل تشريعي يحرم اساتذة المهنة من الادلاء برأيهم في اختيار مجلس نقابتهم التي تمثلهم.

وذكر عبدالمجيد بما سبق وطرحه رسميًا على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين من نص تشريعي مقترح يضيف للمادة 32 من قانون النقابة لفظ جدولي المشتغلين والمعاشات، حيث تنص المادة على:

النص الأصلي:

المادة (32)تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أعفوا منها.

التعديل المُقترح:

«تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدولي المشتغلين والمعاشات، الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أعفوا منها».

وبذلك يكون لشيوخ المهنة حق التصويت والترشح والمساواة في كافة الحقوق المالية للمشتغلين.

وشهد الاحتفال حضور كثيف من اساتذة المهنة ومختلف الاجيال، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم السكرتير العام وأعضاء مجلس النقابة حسين الزناتي ومحمد يحي ودعاء النجار.

وقال عبدالمجيد أن الحفل يأتي تفعيلًا لاستراتيجية تأسيس عمل مبتكر للجنة به محور إصلاح تشريعي يكفل حماية حقوق اساتذة المهنة، وشق الاستفادة من تراكم خبرة الاساتذة فهم جواهر ثمينة في كنز المهنة وذلك من خلال صالون تواصل الاجيال لنقل الخبرة والحوار مع مختلف الاجيال حول القضايا المهنية، وتكريم الاساتذة الذي يعد الاحتفال الشهري بعيد ميلاد مواليد كل شهر منهم سواء جدولي المعاشات أو المُستغلين تقليدًا شهريًا، سيستمر بإذن الله.

ورحب نقيب الصحفيين خالد البلشي بشيوخ المهنة معربًا عن سعادته بتكريم شيوخ المهنة في بيتهم، موجهًا التحية للاساتذة المكرمين ولرئيس اللجنة أيمن عبدالمجيد لابتكار تلك الفكرة، مؤيدًا حق الزملاء في المطالبة بتعديل تشريعي يمنحهم حقهم في التصويت.

ودعا جمال عبدالرحيم السكرتير العام لتعديل اسم لجنة المعاشات للجنة الرواد.

وأحيي الحفل فرقة فنية حظيت باشادة كبيرة من الحضور، بقيادة الفنان نبيل عزيز، الذي قدم اغاني عقبالك يوم ميلادك، وجانا الهوا جانا وأهواك، المطربة نور محمد وفاطمة أحمد، واسكيتش بتناديني ليه مع تصرف إبراهيم وفاطمة أحمد وهما في سن الطفولة وحظيا بتصفيق حاد من الحضور.

وفي ختام الحفل شارك الرواد في تقطيع تورتة عيد الميلاد، وتم منحهم الاساتذة شهادات تقدير لعطائهم المهني على مدار مسيرتهم المهنية.

فيما اعرب شيوخ المهنة عن سعادتهم بالحفل، غير المسبوق وحسن التنظيم، معربين عن ترحيبهم بالمشاركة في أي فاعليات قادمة للجنة، مؤكدين أن تلك الفاعليات تحقق تواصل بناء بين الاجيال.

والتقط اساتذة المهنة الصور التذكارية، التي توثق الحدث الأول من نوعه في نقابة الصحفيين.

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