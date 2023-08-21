مديرية الشباب والرياضة تعلن تشكيل اللجنة الثلاثية للزمالك

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بياناً أعلنت فيه تكليف لجنة ثلاثية مؤقتة لتسيير أمور ناي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد إستقالة مجلس إدارته قبل أيام.

وأعلنت المديرية تعيين اللواء حسن موسى مديراً تنفيذياً لنادي الزمالك.

وجاء نص بيان مديرية الشباب والرياضة على النحو التالي:

فى ضوء الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة.

قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار يتضمن تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير للنشاط الرياضى وبيانهم كالتالي ...

السيد اللواء/ حسن موسي حسن عبد الكافي ...مديرا تنفيذيا

السيد/ أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا

السيد/ أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي

وذلك لتسيير شؤون النادى خلال الأيام المقبلة فى ضوء اللوائح والنظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

وكان “الوفد” قد إنفرد صباح اليوم بتفاصيل حصرية تخص تشكيل اللجنة الثلاثية الجديدة للزمالك وموعد الإعلان عنها.

وأكد الدكتور محمد الشاذلي المتحدث الرسمي بأسم وزارة الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة هي الجهة الإدارية المنوط بها تعيين الموظفين بنادي الزمالك في ظل عدم وجود مجلس إدارة وفقا للائحة ولقانون الرياضة.

وأوضح الشاذلي في تصريحاته أنه اولا سيتم تعيين مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير نشاط رياضي من الموظفين المتواجدين بنادي الزمالك حاليا ثم تكليفه رسميا بادارة شؤون النادي حتى موعد الانتخابات، مؤكدا أن هذا الإجراء سيتم خلال ال 24 ساعة المقبلة على أقصى تقدير.

ويتولى اللوء حسن موسى في الوقت الحالي منصب رئيس قطاع الهوكي بنادي الزمالك كما عمل في وقت سابق كنائب للمدير التنفيذي للنادي في فترة اللجان المعينة عام 2021.