رئيس مركزية إقليم القناة يتفقد قصر ثقافة الطور

قام أمل عبد الله رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، اليوم الاثنين،بتفقد قصر ثقافة طور سيناء، لمتابعة سير العمل والوقوف على أسباب معوقات العمل وتذليلها، بهدف تقديم خدمات ثقافية وفنية متميزة للمواطنين.

وأن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، لتعظيم المراكز والمنابر الثقافية وحرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، على تقديم فعالياتها الثقافية والفنية بشكل متميز وتحقيقا للعدالة الثقافية.

وأشار “عبد الله ” الي ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للتطوير، وكذلك الإسراع من وتيرة العمل، بهدف إحداث حالة من الحراك الثقافي، وتحقيقا للعدالة الثقافية.