5 شروط للتقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف لحملة المؤهلات العليا

بحث الكثير من السعوديون عن الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إعلانها طرح وظائف إدارية لحملة المؤهلات العليا "البكالوريوس والماجستير والدكتوراه" للرجال والنساء، أصحاب الجنسية السعودية.

فيما أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عبر حسابها الرسمي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالتوظيف “لينكد إن”، عن حاجتها لشغل وظيفة "أخصائي أول شراكات المؤسسات الأهلية"، ووظيفة "مدير عام الشراكات التنموية"، وفق شروط ومتطلبات محددة للتوظيف.

وظائف الهيئة العامة للأوقاف ..التخصصات المستهدفة والمهارات المطلوبة

إدارة الأعمال

إدارة المشاريع

إدارة استراتيجية

علاقات عامة

تسويق

نظم معلومات إدارية

اقتصاد

لغة انجليزية

شروط عامة للتوظيف بوظائف الهيئة العامة للأوقاف

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. المؤهل العلمي بكالوريوس فأعلى في التخصص المناسب. خبرة في نفس مجال العمل. استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات. إجادة استخدام الحاسب الآلي.

ويستطيع الحاصل على وظيفة الهيئة العامة للأوقاف الحصول على العديد من المزايا الوظيفية منها:

رواتب تنافسية.

تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.

بدل تعليم للأطفال.

خصومات حصرية للموظفين.

برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

الهيئة العامة للأوقاف

الهيئة العامة للأوقاف هي هيئة حكومية سعودية، أنشئت بقرار مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولى 1431هـ، وتأسست كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بإستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء وبإستراتيجية واضحة رسمت طريقها للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية ولتحافظ على تنظيمه وتطويره وتنميته مما يجعل له دورًا في تحقيق الإستدامة للقطاع غير الربحي.

مهام الهيئة العامة للأوقاف