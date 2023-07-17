عبدالحليم حافظ تحت رحمة الذكاء الاصطناعي والأسرة في حالة استياء (خاص)

أزمة وراء الأخرى كانت كفيلة أن تفتح أبواب النيران على الذكاء الاصطناعي، بعد أن استخدم صوت الفنان الراحل عبدالحليم حافظ دون سابق إنذار في أغاني المهرجانات، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب الكبير لعشاق العندليب الأسمر خصوصًا أسرته، بعد أن تم تداول مقطع فيديو وهو يغني «مسا مني ليكوا» لمطرب المهرجانات عصام صاصا، ومن ثم «مخصماك»، وكان آخرها «اختياراتي» للفنان أحمد سعد.

أغنية «اختياراتي» بصوت عبدالحليم حافظ:

تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي، لمعشوق الجماهير عبدالحليم حافظ، وهو يغني أغنية «اختياراتي» للفنان أحمد سعد.

تسبب الأمر في دهشة الجماهير خصوصًا أن طابع الأغنية يختلف كليًا عن اللون الفني الذي عود عبدالحليم به أسماع محبيه في حياته وحتى بعد مماته.

«اختياراتي» ليست الأولى:

لم تكن أغنية «اختياراتي» الوحيدة التي يغنيها عبدالحليم حافظ بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث أشعل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لصوت العندليب الأسمر وهو يغني «مسا مني ليكوا» لمطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا، وهذا الأمر تسبب في أزمة وصلت إلى بلاغ للنائب العام.

وانقسمت السوشيال ميديا إلى فريقين، فريق يرى أن الموضوع مضحك ومثير للسخرية، والآخر يرى أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يقضي على تراث النجوم الراحلين.

عبدالحليم حافظ

أسرة عبدالحليم حافظ في حالة استياء:

ازدادت أزمات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعل أسرة الفنان عبدالحليم حافظ يفتحون أبواب النيران عليه بسبب استخدام صوت العندليب دون استئذان.

وكشف مصدر مقرب من عائلة عبدالحليم حافظ لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن الأسرة في حالة غضب شديدة متسائلين لماذا يتم استخدام صوت الفنان الراحل فقط، وليس غيره من الفنانين والفنانات من هذا العصر.

وأكد المصدر أن الأسرة مستاءة من الموقف وتكرار الأمر، وبالفعل تم تقديم بلاغ ضد مستخدمي الذكاء الاصطناعي والحسابات التي يتم من خلالها نشر هذه الفيديوهات، ومحاسبة كل من استخدم صورته وصوته بهذا الشكل.

عبدالحليم حافظ

بلاغ للنائب العام ضد عصام صاصا:

قال محمد شبانة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “من أمن العقاب أساء الأدب، وتقدمت ببلاغات للنائب العام ضد كل من استخدم صوت العندليب بتقنية الذكاء الاصطناعي”.

وشدد على ضرورة نيل هؤلاء المخالفين عقابًا رادعًا، مناشدًا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بالتدخل واتخاذ إجراءات ضدهم، وسحب تصريح عصام صاصا.