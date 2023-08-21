"المركزي" الصيني يخفض من جديد نسبة فائدة مرجعية لدعم الاقتصاد

خفّض البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، نسبة فائدة مرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي، سعياً لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.

البنك المركزي الصيني

وتم تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الصيني على القروض الممنوحة لمدة عام الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3.55% إلى 3.45%.

وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو، وفي المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4.2%.

وهاتان النسبتان المرجعيتان للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية، بحسب الاسواق العربية.

ويهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، ما سيسمح تاليا بدعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي.

واتخذ البنك المركزي هذه الخطوة، فيما تعمد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.

وصدر القرار بعد اجتماع عُقد الجمعة بين البنك المركزي والهيئات المالية الناظمة، تم الاتفاق خلاله على ضرورة تقديم "دعم" أكبر للاقتصاد والحدّ من "المخاطر الخفيّة"، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأحد بدون تحديد طبيعة هذه المخاطر.

وبعد تسجيل انتعاش في مرحلة ما بعد كوفيد نتيجة رفع القيود الصحية في نهاية 2022، بدأ النمو يتباطأ في الصين في الأشهر الأخيرة فيما يواجه القطاع العقاري أزمة حادة.

وتعاني شركة "كانتري غاردن" للتطوير العقاري التي اعتبرت لفترة طويلة متينة ماليا، من ديون طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، ما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها شركة إيفرغراند عن سداد مستحقاتها.

وفي سعيه لتنشيط الاقتصاد، خفض البنك المركزي الصيني الثلاثاء نسبة الفائدة على القروض المتوسطة الأجل الممنوحة للمؤسسات المالية.

الأسهم الصينية تواصل خسائرها بعد قرار "المركزي" الأخير بخفض الفائدة

الأسهم الصينية

واصلت الأسهم الصينية خسائرها بعد خفض "بنك الشعب الصيني" نسب الفائدة المرجعية من جديد لدعم الاقتصاد.

انخفض مؤشر "Hang Seng China Enterprises"، الذي يتتبع الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ، بنسبة 1.9% إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر. وانخفض مؤشر "Hang Seng"، الذي دخل في سوق هابط يوم الجمعة، لليوم السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2021.

وخفّض بنك الشعب الصيني - "المركزي" الصيني -، اليوم الاثنين، نسبة الفائدة المرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي، سعياً لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.

وتم تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام، الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر، من 3.55% إلى 3.45%.

وكانت الصين قد خفضت هذه الفائدة في يونيو، وفي المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء الرهن العقاري التي بقيت بمستوى 4.2%.

وتعتبر هاتان النسبتان المرجعيتان للأسواق عند أدنى مستوياتهما التاريخية. وانخفض مؤشر "CSI 300" بنسبة 7.1% هذا الشهر، وهو أداء أقل من معظم المؤشرات العالمية.

وسجل المؤشر تدفقات نقدية خارجية للجلسة الـ11 على التوالي في جلسة اليوم الاثنين، حيث وصلت عمليات البيع على المؤشر لأعلى مستوياتها منذ يونيو.

وفي الوقت نفسه، خفض "غولدمان ساكس" المستوى المستهدف لمؤشر "MSCI China" للمرة الثانية خلال 3 أشهر، وسط سيطرة التشاؤم على السوق. واستبعد الاقتصاديون أي تحفيز واسع النطاق من قبل بكين في الوقت الحالي.