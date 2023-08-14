البنك المركزي الروسي يعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة سعر الفائدة

قرر البنك المركزي الروسي، عقد غدًا الثلاثاء، اجتماعًا عاجلًا لمناقشة سعر الفائدة الرئيسي، حيث انخفض الروبل في وقت سابق إلى ما بعد 100 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022.

مؤشر الروبل الروسي

قال البنك المركزي الروسي، إنه سيجتمع يوم الثلاثاء، لمناقشة سعر الفائدة الرئيسي، وسيعقد مجلس إدارة بنك روسيا اجتماعا للنظر في مستوى سعر الفائدة الرئيسي.

وشهد مؤشر الروبل الروسي إلى أكثر من 100 مقابل الدولار، انخفاض في وقت سابق من اليوم.

وصرح المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا مهتمة بتقوية الروبل وإن سياسة التيسير النقدي كانت السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة العملة المحلية.

صعد سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، في تعاملات اليوم الاثنين، ببورصة موسكو.

ووصل سعر العملة الأمريكية مقابل الروبل إلى 100​​​.15 روبل لكل دولار، بزيادة 72 كوبيكا، كما زادت اليورو بمقدار 74 كوبيكا ليصل لمستوى 109.52 روبل، على الرغم من توقف البنك المركزي الروسي عن شراء العملات الأجنبية.