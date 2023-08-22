هعورك لو عملت فيها راجل.. تفاصيل تعدي مسن علي طفل بسلاح أبيض في دمياط

شهدت قرية دقهلة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط ، واقعة تعدي مسن على طفل بطعنتين، بسبب مشادة كلامية، أدت إلى قيام المسن ونجلة بطعن الطفل .

البداية عندما تلقى مركز شرطة الزرقا ، إخطارًا من مستشفي الزرقا المركزي بوصول طفل مصاب بطعنتين من سلاح أبيض إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الطفل عمرة 12 عامًا، ومصاب بطعنتين في الراس وأخرى تحت الإبط.

وبسؤاله قرر بقيام كلا من محي سالم 50عاما ونجلة ابو بكر محي سالم 23عاما

، وتم تحديد المتهمين ، وجارٍ تكثيف الجهود لضبطهم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،

ومن جانبها قالت والدة الطفل المجني عليه ويدعي معتصم محمود 12عاما ، تصادف مرور طفلي امام المتهمين

وقام طفلي باستدعائي ياما ياما ياما فقال له المتهم الاول

اسكت يالة احسن اجي اعورك

وأضافت والدة الطفل لرجال المباحث أن أبنها عاتب المتهم الاول والثاني عيب يا عمو انا بنادي علي ماما انا حر حيث قام نجلة بدفعة علي الارض فقال نجلي لو راجل ورني هتععورني ازي ، ونشبت بينهم مشادة كلامية فقام المتهم الاول والثاني بالتعدي علي المجني علية محدثين اصابتة امام اهل القرية ولاذو بالفرار.

واكد المجني علية ان المتهم الاول قال له هعورك لو عملت فيها راجل وقام المتهم الثاني بالتعدي علية بسلاح ابيض وطعنة بالراس و حرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.

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