الأقباط يؤدون صلاة عيد العذراء بالشرقية

ادى مساء اليوم الإثنين، الآلاف من أقباط محافظة الشرقية صلوات عشية عيد انتقال السيدة العذراء بكنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الرسول " مطرانية الزقازيق ومنيا القمح " .

ترأس قداس الصلاة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح وكهنة المطرانية، وابتهج آلاف الحضور الذين احتشدوا فى قاعة الكنيسة وساحتها الخارجية، أثناء زفة السيدة العذراء بالأيقونات والصلبان، واطلقت السيدات الزغاريد فيما ابتهج الاطفال والشباب والفتيات الذين سارعوا للمس أيقونات السيدة العذراء نيلا للبركة .



حضر صلاة العيد النائبة هناء أنيس عضو مجلس النواب وعضوات المجلس القومى للمرأة بالشرقية، على رأسهم الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، و آلاف من أقباط الارثوذكس بمحافظة الشرقية.

وشهد الإحتفال حالة من الاستنفار الأمنى المكثف من قبل قوات الشرطة والتى انتشرت على البوابات لتأمين الاحتفالات.

يذكر أن كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الرسول للأقباط الأرثوذكس “مطرانية الزقازيق ومنيا القمح”، قد شهدت عددا من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية، بمناسبة صيام السيدة العذراء.