النصر السعودي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة شباب الأهلى
اختتم النصر السعودي تدريباته الجماعية على ملعب الأول بارك استعدادًا لمباراة شباب الأهلى في دور الاقصائيات بدوري أبطال آسيا في النسحة الجديدة لموسم 2023_2024.
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أعطي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي بعض التعليمات الفنية لاعبى الفريق ليتم تطبيقها خلال مباراة شباب الأهلى دبي استعدادًا للبطولة .
ورفع المدرب اللياقه البدنية عند لاعبي الفريق ليظهر العالمى بشكل مثالى خلال مباراة الغد .
تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة شباب الأهلى دبي
- في حراسة المرمى: وليد عبد الله
- خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - عبد الله العمري - جيسلان كونان
- خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزفيتش - سيكو فوفانا
- في الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.
موعد مباراة النصر وشباب الأهلى دبي
من المقرر ان تبدأ المباراة في تمام الساعة 8.20 مساء بتوقيت القاهرة ، 8.20 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.20 مساء بتوقيت الإمارات .