كيكة البيكان بصوص الكراميل لضيافة المناسبات

كيكة البيكان بصوص الكراميل من اشهر الحلويات بالجوز من أفضل وألذ وصفات الحلويات المفضلة لدى الجميع، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيكة بسيطة المكونات وبطعم صوص الكراميل المذهل واللذيذ.

كيكة البيكان بصوص الكراميل

مقادير كيكة البيكان بصوص الكراميل

- طحين : كوب وثلث

- ملح : رشّة

- البيض : 3 حبات

- زبادي : كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : كوب وربع (أبيض)

- الزبدة : نصف كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بيكان : كوب

- صوص الكراميل الجاهز : كوب

كيكة البيكان بصوص الكراميل

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء المضرب الكهربائي، اخلطي الزبدة مع السكر حتى يصبح لديكِ مزيج كريمي.

أضيفي البيض ثم أضيفي الفانيليا مع الإستمرار في الخلط.

أضيفي الطحين، والبيكنج باودر، والزبادي، والملح، واخلطي المكونات حتى تتجانس تماماً.

حضري صينية فرن، واسكبي خليط الكيك في الصينية.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تنضج.

اسكبي صوص الكراميل على الوجه ووزعي البيكان، ثم قطعي الكيكة وقدميها.