اصنعي الباستا بالجبن الصحية والصلصة الوردية

الباستا بالجبن والصلصة الوردية، من اشهي وصفات الباستا بمكونات بسيطة وطعم مميز ورائع بمزيج من صلصة الطماطم وكريمة الطبخ باللون الوردي الشهي، جربيها الآن وبالصحة والعافية

الباستا بالجبن والصلصة الوردية



مقادير الباستا بالجبن والصلصة الوردية

- الباستا : 250 غراماً

- جبن الريكوتا : نصف كوب

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)

- ريحان : ربع كوب (طازج ومطحون)

- أوريغانو : ملعقة كبيرة (مطحون)

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ : عبوة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)

طريقة التحضير

في قدر كبير من الماء المغلي المملح، اسلقي الباستا على نار هادئة لحوالي 10-12 دقيقة مع التقليب من وقت إلى آخر حتى تنضج، ثم صفّيها وضعيها في وعاء كبير.

ضعي جبن الريكوتا فوق الباستا مع التقليب بهدوء حتى يذوب الجبن.

في مقلاة واسعة على نار متوسطة، سخني ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وضعي صلصة الطماطم ومعجون الطماطم وقلبي الخليط جيداً، ثم أضيفي كريمة الطبخ وحركي جيداً.

في مقلاة أخرى على نار متوسطة، سخني الملعقة المتبقية من زيت الزيتون واقلي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي مزيج الطماطم والكريمة، وأضيفي الريحان والأوريغانو وقلبي المزيج لعدة دقائق حتى تحصلي على صلصة متجانسة وردية اللون.

اسكبي الصلصة فوق الباستا والجبن وقلبي جيداً.

اسكبي الباستا في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس المفروم، وقدميها ساخنة.