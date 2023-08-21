الدولار العالمي يتراجع عن أعلى مستوى في شهرين واليوان يرتفع

تراجع أسعار الدولار العالمي خلال تعاملات، اليوم الاثنين، عن أعلى مستوى في شهرين بعد مكاسب على مدى 5 أسابيع متتالية وسط تحسن شهية المخاطرة في أوروبا وتحول التركيز إلى اجتماع جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية المقرر أن يبدأ يوم الجمعة.

الدولار

هبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى في أحدث تداول 0.2% إلى 103.18، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوى له في شهرين عند 103.68 الذي سجله يوم الجمعة.

وقال مايكل براون محلل السوق في تريدر إكس "تبدو شهية المخاطرة أوضح مما كانت عليه في الأسابيع القليلة الماضية والتي تؤثر على الدولار فيما يبدو".

ومن المرتقب أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بتصريحات يوم الجمعة. وقد تحدد تصريحاته اتجاه عوائد سندات الخزانة الأميركية التي قادت إلى ارتفاع الدولار في الأسابيع الماضية.

في غضون ذلك، وصل الدولار الأسترالي إلى 0.6420 دولار والدولار النيوزيلندي إلى 0.5926 دولار، وهي مستويات قريبة من أدنى مستوياتهما في 9 أشهر التي سجلاها الأسبوع الماضي.

وخفضت الصين سعر الإقراض القياسي لأجل عام عشر نقاط أساس وأبقت على سعر الفائدة لأجل 5 سنوات دون تغيير، فيما كان الخبراء يتوقعون خفضا أكبر يصل إلى 15 نقطة أساس لكليهما.

وتراجع اليوان في التعاملات الخارجية لأكثر من 7.3 للدولار قبل أن يتجه صعودا بعدما ذكرت رويترز أنه لوحظ أن البنوك الصينية المملوكة للدولة تعمل بنشاط على التخلص من السيولة باليوان في الخارج في خطوة رفعت تكلفة بيع العملة على المكشوف. وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.0906 دولار.

كما سجل الجنيه الإسترليني صعودا طفيفا إلى 1.2756 دولار، فيما ارتفع الفرنك السويسري بالكاد فوق أدنى مستوى له في 6 أسابيع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 0.8793 للدولار.

أسعار صرف الدولار الأمريكي فى التعاملات المسائية

الدولار الأمريكي

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 20 أغسطس، في محال الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.