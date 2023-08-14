الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الديهي يطالب المواطنين بتجنب الحديث عن ارتفاع الأسعار والانتباه لمؤامرات "قبيضة الدولار"

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن "الفورين بولسي" قامت بنشر مقال الأسبوع الماضي، دافعت فيه عن جماعة الإخوان الإرهابية بصورة كبيرة، معقبًا: "في واحد مأجور قلمه، يُؤجر قلمه لمن يدفع، فهذا الشهر هو شهر الهجوم على الدولة  لشوية سمعة مصر عن طريق تقارير مدفوعة الأجر".

 وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الاثنين، أن الشعب المصري عليه أن ينتبه لما يحاك ضده من مؤامرات، معقبًا: "الشعب المصري عليه أن ينتبه، بدلاً من الحديث على سعر الطماطم، وسعر كيلو البامية أو ورق العنب  وانقطاع الكهرباء لمدة ساعة أو اتنين في اليوم".

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ونوه إلى أن القصة  ليست  انقطاع الكهرباء لمدة ساعة، “القصة أكبر من كده بكتير، هناك من يريد أن تتفكك الدولة المصرية، مثلما تحدث الدكتور أبو الغار معلقًا على انقطاع أسعار الكهرباء، هناك من يتحدث بلسان الإخوان، وهو ليس  من الإخوان، دي ناس حصلت على مقابل مادي”.

وأكمل: "أقسم بالله في نخب ممكن تبيع البلد مقابل 100 دولار فقط، دي ناس شغالة زي العجلاتية، تزود شوية او تنقص شوية  على حسب ما يدفع من أموال".

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