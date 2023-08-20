باستا بصلصة الريحان بخطوات سهلة وسريعة

باستا بصلصة الريحان من أطيب وألذ وصفات الباستا السهلة والمميزة التي يمكن صنعها بخطوات سهلة وسريعة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بمذاق صلصة الريحان الشهية.

باستا بصلصة الريحان



مقادير باستا بصلصة الريحان

- لصلصة الريحان / بستو :

أوراق الريحان : 2 كوب (طازجة)

جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

صنوبر : نصف كوب (أو جوز / محمص)

ملح : حسب الرغبة

الثوم : 4 فصوص (مقشر)

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- معكرونة : 250 غراماً

- ملح : رشّة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البندورة الكرزية : 2 حبة

- الثوم : فص (مقشر/ بدون هرس)

- ريحان : قبضة (أوراق الريحان الطازجة، للتزيين)

طريقة التحضير

تُضاف المعكرونة إلى قدر محتوية على الماء المغلي والملح، فتُسلق بحسب الوقت المدوّن على العبوة، مع ضرورة البعد عن المبالغة في السلق.

لصلصة الريحان: تُضاف كلّ مكوّنات الصلصة إلى وعاء الخلّاط الكهربائي، فتُضرب على سرعة متوسّطة، حتى الحصول على صلصة ناعمة القوام بصورة نصفيّة.

يُضاف الزيت والريحان والثوم إلى قدر، على حرارة متوسّطة، فتقلّب المكوّنات. وبعد انقضاء خمس دقائق، ينزع الثوم من المقلاة، فتُضاف صلصة الريحان، وتطهى لدقيقة. ثمّ، تضاف المعكرونة المسلوقة، مع التقليب حتّى تتشرّب الصلصة.

طريقة التقديم: يُزيّن الطبق بأوراق الريحان الطازجة، ويُقدّم.