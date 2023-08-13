التين الشوكي.. فوائد وأضرار الفاكهة المفضلة في الصيف

التين الشوكي هو من الفاكهة المميزة والمحببة للكثيرين في فصل الصيف، ويتمتع بحلاوة الطعم والإحساس بالانتعاش بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ولما له من فوائد كثيرة الإفراط من تناوله يؤدي لمشاكل كثيرة.

ويعد التين الشوكي من فصائل الصبار، ويجمع مذاقه بين البطيخ والتوت، ورائحته تشبه الخيار، ويحتوى على عدد من العناصر الغذائية المهمة، مثل الزنك وفيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين ه، بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم وزنك والماغنيسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم والفسفور وحمض الفوليك، كما يحتوى على الماء والبروتينات ونسبة كبيرة من الماء، ويتميز بأنه قليل السعرات الحرارية.

فوائد التين الشوكي:

يحتوي مضادات طبيعية تقوى المناعة ويقاوم الإلتهابات والأمراض المعدية بالجسم.

يقوى العظام والأسنان لإحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يعالج أنيميا فقر الدم لإحتوائه على الحديد وفيتامين سي.

يحمى الجسم من هشاشة العظام.

يقوى النظر للكبار والصغار.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يقاوم الحرة بالجسم ويقلل فرص الإصابة بالسرطان.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

ينظف القولون ويمنع الإصابة بالإمساك ويطرد السموم من الجسم.

يحافظ على صحة الجلد ونضارة البشرة.

يرطب الجسم وبالتالى يحمى من الإصابة بالإجهاد الحراري.

يقلل الإحساس بالإرهاق.

أضرار التين الشكوي:

الإكثار منه يسبب غيبوبة السكر لأنه يخفض مستوى السكر بالدم كثيرا، لذا يجب عدم الإفراط فى تناوله.

إنسداد الأمعاء فى حالةالإفراط من تناوله، لأن بذور التين الشوكي تتجمع فى الأمعاء ومن ثم تسبب الإنسداد.

عسر الهضم، وأيضا بسبب بذور التين الشوكي