يضم كبار نجوم الوطن العربي.. موعد حفل محمد حماقي بموسم الكويت

يستعد النجم محمد حماقي، لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 21 سبتمر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان موسم الكويت، والذي مقرر أن ينطلق في الأسابيع الأولى من شهر سبتمبر، ويضم مجموعة كبيرة من كبار نجوم الوطن العربي.

ومن المقرر أن يشعل محمد حماقي الحفل بمجموعة متوعة من أغانيه القديمة والحديثة، ومنها “حبيت المقابلة، ده قلبي ده، مش كفاية فراق ".

حفل حماقي في موسم الكويت

آخر الإصدارات الغنائية للفنان محمد حماقي

يذكر أن، الفنان محمد حماقي، طرح آخيرًا أغنية بعنوان “مش كفاية فراق”، وحققت صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع تميم.

تقول كلماتها: “مشاوير ذكريات وسنين تفاصيل هنلاقيها في مين وسؤال كل يوم بليل راجعين ولا مش راجعين حواديت زي حب زمان عناوين روحنا كل مكان أيام مش بتيجي كتير أيام تغلب النسبان يا فراق مش كفاية فراق هرتاح إمتى من الأشواق وديت ليه حبيبي بعيد أوجاعي كل يوم بتزيد يافراق مش كفاية فراق يا فراق جاي على العشاق يرضيك هو إحنا أي اتنين ما تروح روح لناس تانيين في اليوم ألف مرة بموت بيبان إني مش مبسوط وهجيب فرحة تاني منين ع الفاضي عمري بقى بيفوت الباب متقفلش وراه كداب لو هقول أنساه وهعيش ع الأمل ده هعيش دي حياتي كلها وياه يافراق مش كفاية فراق هرتاح إمتى من الأشواق وديت ليه حبيبي بعيد أوجاعي كل يوم بتزيد يافراق مش كفاية فراق يا فراق جاي على العشاق يرضيك هو إحنا أي اتنين ما تروح روح لناس تانيين”.

كما طرح “حماقي”أغنية حبيت المقابلة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها: " أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

يخربيت التنهيدة.. الخطوة ترقص طبلة.. بترقص طبلة

تفاصيل مختلفة جديدة

كدا هنطووووول كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المغازلة.. حبيت المغازلة

يخربيت التوليفة الملكة طالعة نازلة.. الملكة طالعة نازلة

لا.. نزلة طالعة

كدا هنطووووول كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك

أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك

كدا هنطووووول هنطول هنطول

كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

يخربيت التنهيدة.. الخطوة ترقص طبلة..

رقص طبلة بترقص طبلة

حبيت المقابلة حبيت المقابلة

الملكة طالعة نازلة

بترقص بترقص طبلة

كدا هنطووووول

كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

حبيت المقابلة.. أنا حبيت المقابلة".