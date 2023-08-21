جيرنوود يرحل عن مانشستر يونايتد

كشف مانشستر يونايتد الإنجليزي عن مستقبل ماسون جرينوود، بعد التحقيق مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

وأعلن اليونايتد عن رحيل جرينوود، بعد التهمة التي وجهت له خلال العام الماضي بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل لأحد الفتيات.

وعلى الرغم من وقوف الفريق الإنجليزي مع جرينوود، من خلال البيان الذي أصدره النادي، إلا أنه أعلن رحيل اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأكد مانشستر يونايتد في بيانه أن لاعبه لم يرتكب مثل هذه الجرائم التي وجهت إليه، لكن اللاعب ارتكب أخطاء يتحمل مسؤوليتها.

بيان مانشستر يونايتد

أصدر مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا دافع خلاله عن لاعبه جرينوود، حيث جاء البيان كالتالي: "تحقيقاتنا بدأت في فبراير 2023، بعدما سقطت جميع التهم الموجهة إلى ماسون جرينوود".

وتابع:" طيلة هذه الفترة أخذنا في الاعتبار رغبات وحقوق الضحية المزعومة إلى جانب معايير النادي وقيمه، وسعينا إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات".

وأكمل مانشستر يونايتد بيانه: "تطلب الأمر منا المضي قدمًا بحساسية للحصول على أدلة ليست في المجال العام، من أولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالقضية".

وأردف: "بناءً على الأدلة المتوفرة لدينا، خلصنا إلى أن المواد المنشورة على الإنترنت لم تقدم صورة كاملة".

وأضاف اليونايتد:"ماسون لم يرتكب الجرائم التي اتُهم بها في الأصل، ومع ذلك، وكما يقر اللاعب علنًا اليوم، فقد ارتكب أخطاء يتحمل مسؤوليتها".

وأتم مانشستر يونايتد بيانه: "جميع المعنيين يُدركون، بما في ذلك ماسون، الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته المهنية في مانشستر يونايتد، لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدًا عن أولد ترافورد، وسنعمل الآن معه لتحقيق هذه النتيجة".

الجدير بالذكر أن ماسون خاض مع مانشستر يونايتد 129 مباراو، نجح في تسجيل 35 هدفًا، بجانب 12 تمريرة حاسمة.