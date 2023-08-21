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الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا.. الوفد يحتفل بذكرى الزعماء "سعد" و"النحاس" و"سراج الدين"

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

نشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "غدَا.. الوفد يحتفل بذكرى الزعماء "سعد" و"النحاس" و"سراج الدين"".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسنديمامة يلقي خطابًا مهمًا حول قضايا الرأي العام 

الخطاب يتضمن الاستعداد لانتخابات الرئاسة وملامح البرنامج الانتخابي 

وزير الشباب: لجنة داخلية لإدارة الزمالك والدعوة للانتخابات في 31 أكتوبر 