اقرأ غدًا.. الوفد يحتفل بذكرى الزعماء "سعد" و"النحاس" و"سراج الدين"

نشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "غدَا.. الوفد يحتفل بذكرى الزعماء "سعد" و"النحاس" و"سراج الدين"".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسنديمامة يلقي خطابًا مهمًا حول قضايا الرأي العام

الخطاب يتضمن الاستعداد لانتخابات الرئاسة وملامح البرنامج الانتخابي

وزير الشباب: لجنة داخلية لإدارة الزمالك والدعوة للانتخابات في 31 أكتوبر