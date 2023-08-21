اقرأ غدًا.. الوفد يحتفل بذكرى الزعماء "سعد" و"النحاس" و"سراج الدين"
نشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "غدَا.. الوفد يحتفل بذكرى الزعماء "سعد" و"النحاس" و"سراج الدين"".
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
عبدالسنديمامة يلقي خطابًا مهمًا حول قضايا الرأي العام
الخطاب يتضمن الاستعداد لانتخابات الرئاسة وملامح البرنامج الانتخابي
وزير الشباب: لجنة داخلية لإدارة الزمالك والدعوة للانتخابات في 31 أكتوبر