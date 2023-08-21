تفاصيل مقترح تنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية للبنك.. فيديو

كشف النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن طلب ضوابط تنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية لصالح الدولة؛ بسبب المشكلات في العجز الذي تشهده الدولة للعملة الصعبة، ما يؤثر بالسلب على ارتفاع الأسعار نتيجة حجز البضائع في الموانئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك التزامات مالية على مصر، تتمثل في الديون والقروض الخارجية، ما يستدعي استصدار قرارات من وزيري المالية والصناعة، بتنازل المصدر عن الحصيلة الدولارية.

التعامل مع السوق السوداء

ولفت إلى أن المستثمر عليه الحصول على أمواله الدولارية بالعملة المصرية، بدلًا من أن يتعامل المصدرين مع السوق السوداء، فيتعامل مع البنك أفضل من البيع في السوق الموازية؛ بهدف التربح أكثر من الفروق في أسعار بيع العملات.

وعلق عضو مجلس النواب: يتواجد في السوق مصدرين ليس مهنتهم التصدير، مقابل أن يكون لديه حصيلة دولارية تستخدم في الاستيراد، منوهًا إلى أن هناك جنسيات عربية متخصصة في تحميل السوق قيمة إضافية بسبب تلك العملية التي تؤثر وتضر الاقتصاد المصري.

وطالب بوضع آليات لتنظيم التعامل مع العملة الدولارية، مشددًا على أنه التقى بوزير الصناعة أحمد سمير وعرض عليه الأمر، وسيتم مناقشته ودراسته مع رئيس الحكومة، والأمر طبق في عام 2005 وتم تحقيق إيرادات كبيرة من الصادرات في هذا الوقت.

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