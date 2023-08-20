استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد

سعر الدولار.. سجل سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد خلال الساعات الاولى في أول يوم عمل بعد اجازة دامت يومان بالبنوك المصرية والشركات المصرفية استقرارًا، ليواصل استقراره رغم قرار البنك المركزي برفع سعر العائد على الإيداع والإقراض 1% في أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية.

ويترقب السوق المصرفي صدور قرارات جديدة بشأن تحرير سعر الحملة بعد تقرير موديز للتصنيف الائتماني والذي أمهل الحكومة المصرية 3 أشهر لإصدار تقريرها بشأن الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار اليوم الاحد والذي استمر في ثباته من يوم الخميس السابق دون اي تغيير في سعره، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

الدولار

سجل سعر الدولار في البنك المركزي الصري نحو 30.84 جنيها لشراء ونحو 30.93 جنيها للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.