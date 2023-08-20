سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصرية

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية استقرارًا على أخر معدلات سعرية شهدها صباح اليوم، وسجلت العملة الامريكية مقابل الجنية المصري في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

ومن هذا المنطلق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وتقدم الوفد هذه الخدمة بصورة لحظية ويومية لمتابعيها المهتمين بالشان الدولاري الذي يتغير بشكل لحظي، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

وجاءت أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري كالآتي:

الدولار

سعر الجنيه مقابل الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بالمصرف المتحد

سجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن، حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الفائدة، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 الماضى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.