سليمان وهدان يفجر مفاجأة عن أموال غرامة شيكابالا.. وسقطة مرتضى منصور (فيديو)

كشف سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل مفاجأة عن الأموال الخاصة بتسديد غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك الحالي، لصالح نادي سبورتنج لشبونة، والتي تسببت في إيقاف القيد للفارس الأبيض خلال فترة القيد الحالية رغم أن تلك الغرامة .

وقال "وهدان"، خلال حوار على فضائيية قناة "العربية"، إن غرامة شيكابالا كانت واحدة من الأمور التي سببت مشاكل كبيرة لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الأموال التي كانت موجودة من أجل غرامة شيكابالا تم إنفاقها في أمور أخرى، وهذا أمر يؤكد عدم وجود نظام مؤسسي تعامل على أساسه نادي الزمالك في الفترة الماضية.

وأردف: "لو فيه نظام كانت كل الفلوس راحت في مكانها الطبيعي، فلوس غرامة شيكابالا جزء منها راح للصفقات عشان نشتري لاعب، وجزء منها اتدفع في حاجة تانية مش عارف إيه، وكل شوية نأجل قصة غرامة شيكابالا، و وكل ما نأجل الموضوع كان بيزيد على الزمالك".

وأشار إلى أن مبلغ الغرامة التي كانت موقعة على شيكابالا 500 ألف أو 350 ألف يورو، والوقت الحالي تخطى الأمر المليون ونصف المليون يورو، مع تغير سعر الصرف جعل مبلغ الغرامة "خزعبلي".

شيكابالا لاعب تاريخي

ونابع:" بعض الموضوعات الحديث فيها يكون سقطة، وهذه واحدة من الأمور التي وقع فيها مرتضى منصور، خلال فترته كرئيس لنادي الزمالك"، مؤكدا أن شيكابالا لاعب تاريخي، وقائد الفريق وله جماهيرية كبيرة بين جماهير الفارس الأبيض.

وأردف: " ما حدث مع شيكابالا ومرتضى منصور والتراشق في الإعلام أمر يُلام علىه كلا الطرفين، وكان أحد أسباب تقديم مجلس إدارة نادي الزمالك الاستقالة بالكامل، معقبا "إحنا داخلين في متاهة، وكل شوية نلاقي خلاف جديد، لغاية ما وصلنا لمشاكل كثيرة جدا".