مدرب النصر السعودي يرد على أنباء إقالته

رد لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي على الأنباء المترددة في الأونة الأخيرة بشأن إقالته من منصبه بعد الانطلاقة السيئة في الدوري السعودي.

وقال لويس كاسترو مدرب النصري خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة شباب أهلي دبي " أهدافي مرسومة وأحافظ عليها، ولم يسبق أن تمت إقالتي طوال مسيرتي التدريبية الممتدة 26 عامًا، واحترم آراء الجميع، ولكن خططي أنا من أضعها، وأن المسؤول الأول والأخير في التعثرات».

وعن مواجهة أهلي دبي في الملحق الأسيوي «المباراة ستكون قوية، ونحن جاهزون للانتصار والتأهل إلى دور المجموعات».

وخسر النصر أول مباراتين في الدوري السعودي، أمام الاتفاق بهدفين لهدف، والتعاون بثنائة نظيفة.

ويستقبل ملعب الأول بارك في الرياض مباراة النصر وشباب أهلي دبي، غدا الثلاثاء في دوري أبطال أسيا، عند دقات الساعة السابعة والثلث بتوقيت مصر والسعودية، في إطار الملحق الأسيوي من بطولة دوري أبطال أسيا.