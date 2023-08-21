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الإثنين 21 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

السومة يقود تشكيل العربي المتوقع أمام أجمك الأوزبكي بدوري أبطال اَسيا

العربي القطري
العربي القطري

يستعد العربي القطري بقوة لمواجهة من العيار الثقيل أمام أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات الدوري التمهيدي لدوري أبطال اَسيا للموسم الجديد 2023/2024.

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ويقود السوري عمر السومة تشكيل العربي أمام أجمك، في المباراة التي تشهد دفع الجهاز الفني لـ الفريق القطري بالقوة الضاربة خلال هذه المباراة.

تشكيل العربي القطري المتوقع أمام أجمك الأوزبكي

ومن المتوقع أن يبدأ الجهاز الفني للعربي بتشكيل المباراة الماضية أمام الشمال، حيث سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: جاسم عادل.

الدفاع: هلال محمد، جاسم جابر، كادري، يوسف مفتاح.

خط الوسط: معرفيه، أحمد فتحي.

خط الوسط الهجومي: يوسف المساكني، عبد الله موريسي، إبراهيم ناصر.

الهجوم: عمر السومة.

موعد مباراة العربي القطري وأجمك الأوزبكي

يلتقي العربي القطري بنظيره أجمك الأوزبكي في الثامنة والنصف من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي تُنقل عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.

وكانت الجولة الأولى من الدوري القطري، قد شهدت تعادل العربي أمام الشمال بهدف لكل فريق، لكن المدرب يونس علي يعلم أن مباراة الغد قوية وتحتاج لتركيز شديد.

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