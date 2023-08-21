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الإثنين 21 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انتظام الثنائي المنضم حديثًا لسلة الزمالك

سلة الزمالك
سلة الزمالك

شهدت تدربيات الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك التي أقيمت علي صاله حسن حلمي بالقلعة البيضاء انتظام أحمد إسماعيل وعلي عمرالثنائي المنضم حديثا لصفوف الفريق.

 

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وتعاقد الزمالك  مع أحمد إسماعيل قادما من الاهلي وعلي عمر قادما من المصريه للاتصالات 

وكان فريق الزمالك استأنف تدربياته استعدادا للموسم الجديد التي يبداء مبارياته مع الاهلي في بطولة السوير في العشرين من أكتوبر بالبحرين 

 

ويتكون الجهاز الفني لفريق سلة الزمالك من؛ أحمد مرعي مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا، وإسلام جمعة طبيبا، ومحمد سعيد مخططا للأحمال، ومصطفى محسن مديرا إداريا