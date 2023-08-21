مدينة دمياط للأثاث.. أكبر منطقة صناعية بالشرق الأوسط

اجتماع رئيس الوزراء اليوم لمتابعه سير العمل بمدينة دمياط للأثاث، وهي المدينة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وواحدة من المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبمثابة بوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية.

مدينة دمياط أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث، والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، ومن القطاعات الصناعية الواعدة في مصر.

يتمتع منتج الأثاث المصري وخاصة الدمياطي، بالحرفية اليدوية العالية والمشهور عالميا، مما يفتح مجالات جديدة لصادرات الأثاث الدمياطي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والمدينة تعتبر قبلة الحياة لصناعة الأثاث لتحولها من حرفة إلى صناعة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن مدينة دمياط للأثاث:

يقع المشروع بمنطقة شطا محافظة دمياط على مساحة ٣٣١ فدان عند تقاطع الطريق الدولي الساحلي مع طريق بورسعيد دمياط.

تحتوي المدينة على كافة متطلبات صناعة الأثاث من مصانع وورش متنوعة لصناعة الأثاث والصناعات التكميلية ومراكز خدمية ومناطق إدارية واستثمارية.

تضم المدينة 21 موقعًا رئيسيًا ، بما في ذلك الورش الصغيرة والمتوسطة والمعارض ومراكز التكنولوجيا.

تضم المنطقة الصناعية 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة الحجم.

تضم المدينة 75 مصنعا متخصصا بمساحة تتراوح من ألف متر إلى 10 آلاف متر.

الورش الصغيرة تتراوح مساحتها من 100-150 مترا.

تبلغ مساحة المصنع الأول 2550 م^2 والتي سيتم تقسيمها إلى 24 ورشة لصغار صناع الأثاث.

الورش المتوسطة والصغيرة على مساحة 72.15 فدان.

المصانع الكبيرة تقع على مساحة 49,49 فدانا.

مجمع المعارض على مساحة 20,94 فدانا.

مجمع الصناعات التكميلية على مساحة 9,76 أفدنة مثل المواد اللاصقة والدهانات والإسفنج والإكسسوارات اللازمة للصناعة.

مجمع الخدمات الحكومية مقام على مساحة 4.62 فدان.

المجمع الإداري مقام على مساحة 4.23 فدان.

مخصص بها 35 فدانا لمشروع الصرف الصحي لأثاث دمياط.