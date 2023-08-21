طفل يطلق النار وينهي حياة أخته الصغيرة بولاية كاليفورنيا

لقت فتاة بالغة من العمر عام واحد حتفها على يد شقيقها البالغ من العمر 3 سنوات بعيار ناري في الرأس.



حدث ذلك في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا ، ويعد هذا هو إطلاق ناري غير مقصود من قبل قاصر في الولايات المتحدة .

تم نُقل الطفلة الصغيرة علي الفور بعد إصابتها في رأسها ، إلى المستشفى ، و عند وصولها إلى غرفة الطوارئ ، لم يستطع الأطباء فعل أي شيء سوى التأكد من وفاتها ، ولا يوجد حاليا أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

ووفقًا لمنظمة منع العنف المسلح "Everytown for Gun Safety "

أن اطلاق النار غير المتعمد على الأطفال في الولايات المتحدة ظاهرة، فهناك ما لا يقل عن 221 حادث إطلاق نار غير مقصود من قبل أطفال في الولايات المتحدة هذا العام ، مما أسفر عن مقتل 78 شخصًا وإصابة 151 .