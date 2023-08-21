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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

طفل يطلق النار وينهي حياة أخته الصغيرة بولاية كاليفورنيا

جريمة في كاليفورنيا
جريمة في كاليفورنيا

 

 لقت فتاة بالغة من العمر عام واحد حتفها على يد شقيقها البالغ من العمر 3 سنوات بعيار ناري في الرأس.


حدث ذلك في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا ، ويعد هذا هو إطلاق ناري غير مقصود من قبل قاصر في الولايات المتحدة .

تم نُقل الطفلة الصغيرة علي الفور  بعد إصابتها في رأسها ، إلى المستشفى ، و عند وصولها إلى غرفة الطوارئ ، لم يستطع الأطباء فعل أي شيء سوى التأكد من وفاتها ،  ولا يوجد حاليا أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

ووفقًا لمنظمة منع العنف المسلح "Everytown for Gun Safety "
أن اطلاق النار غير المتعمد على الأطفال في الولايات المتحدة ظاهرة، فهناك ما لا يقل عن 221 حادث إطلاق نار غير مقصود من قبل أطفال في الولايات المتحدة هذا العام ، مما أسفر عن مقتل 78 شخصًا وإصابة 151 .

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