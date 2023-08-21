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الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تنظيم ملتقى توظيفي للشباب بالإسكندرية الخميس المقبل

ملتقى توظيفي
ملتقى توظيفي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تنظيم ملتقى توظيفي للشباب بالإسكندرية، الخميس المقبل 24 أغسطس، وذلك من أجل توفير عدد من الوظائف وفرص العمل للشباب في محافظة الإسكندرية، وذلك حسبما أعلنت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، التابعة للإدارة المركزية لتمكين الشباب.

 تنظيم ملتقى توظيفي 

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ملتقى توظيفى بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 15 أغسطس

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ملتقى توظيفي الأربعاء بمحافظة الجيزة.. اعرف الوظائف المتاحة

ويأتي الملتقى التوظيفي للشباب بالإسكندرية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص، ويعقد الملتقى بمركز شباب أبو قير.

وتقدم لكم "بوابة الوفد الإلكترونية"، تفاصيل الملتقى التوظيفي بمحافظة الإسكندرية، والتي جاءت كالتالي:

ــ يأتي الملتقى التوظيفي بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع شركات القطاع

ــ يعقد الملتقى بمركز شباب أبو قير

ــ يعقد الملتقى على هامش فعاليات "صيف شبابنا".

ــ تبدأ فعاليات الملتقى في الساعة الثالثة ظهرا

طرق التقديم والتسجيل في الملتقى التوظيفي بمحافظة الإسكندرية:

على الراغبين في حضور الملتقى التسجيل مجانا من خلال الاستمارة، بالإضافة إلى معرفة الوظائف المتاحة والشركات التي ستشارك في الملتقى من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

 

ومن المنتظر أن يشارك في الملتقى التوظيف يوم الخميس المقبل بمحافظة الإسكندرية، أكثر من ٣٠ شركة مشاركة من القطاع الخاص، بجانب أن يوفر فرص عمل للمصريين وغير المصريين، ويقدم ورش عمل عن مهارات التوظيف، ويوفر تدريب للتعرف على تطبيق مهاراتي اللي ها يسعدك في البحث والتقديم على وظائف.

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