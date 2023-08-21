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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

"لو معندكيش" لحمة أو فراخ.. حضري فتة البطاطس الشهية

فتة البطاطس بالباذنجان
فتة البطاطس بالباذنجان

فتة البطاطس من الحلول المُثلى التي يمكنك تحضيرها إذا لم يكن بمنزلك لحم أو دجاج، فتُعد من الأكلات الاقتصادية، بالإضافة لمذاقها اللذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

 

فتة البطاطس والباذنجان

طريقة عمل فتة البطاطس

المقادير

- صلصة الزبادي :

زبادي : 3 اكواب

الطحينية : 3 ملاعق كبيرة

المايونيز : 2 ملعقة كبيرة

الثوم : فصّان (مهروس)

الخل : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

الكمون : ربع ملعقة صغيرة

صنوبر : 2 ملعقة كبيرة (مقلي)

سماق : ملعقة كبيرة

بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- الباذنجان : 2 حبة

- البطاطس : 2 حبة

- حمص : كوب (مسلوق)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الخبز العربي : 2 رغيف

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طريقة عمل فتة الحمص على خطى المطبخ اللبناني

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، وحضري صينية قصيرة الحافة.

قطعي الباذنجان والبطاطس إلى مكعبات صغيرة، وضعيهم في طبق واسع، ثم وزعي فوقهم بعض زيت الزيتون، والملح، والفلفل.

ضعي الباذنجان والبطاطس في الصينية بحيث تتكون طبقة واحدة ليسهل الشوي.

اشوي الخضار لمدة ٣٠ دقيقة لتصبح ذهبية اللون مع التقليب من وقت لآخر واتركيها لتبرد تماماً.

قطعي الخبز إلى مكعبات، وانثري فوقه بعض الزيت ثم ضعيه في صينية قصيرة الحافة واشويه في الفرن ليصبح ذهبي ومقرمش ثم اتركيه ليبرد.

لصلصة الزبادي: في طبق ضعي الزبادي، والطحينة، والمايونيز، والثوم، والخل، والملح، والفلفل، والكمون، وقلبي لتختلط المكونات.

في طبق التقديم، قومي بوضع الخبز، والخضراوات، والحمص ثم وزعي الصلصة، وانثري الصنوبر والسماق والبقدونس وقدميها.

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