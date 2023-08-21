المنيا تتابع تنفيذ مشروع محطة المياه الجديدة بأبوقرقاص

تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، محطة المياه الجديدة الكبرى بقرية المطاهرة .

والتي تضم (مبنى إدارى ـ معمل المحطة ـ المدخل ـ المصافي ـ أحواض التهوية والترسيب ـ المرشحات ـ مبنى نوافخ الهواء ـ مبنى المحولات ـ مبنى الكلور)، وذلك لمتابعة أعمال المحطة والاطمئنان على سير العمل ونسب تنفيذ المشروع، لافتاً ، إلى أن المحطة تعمل بطاقة انتاجية 1200 ل/ت كمرحلة أولي ، كما تعد محطة مياه المطاهرة من أكبر المحطات علي مستوي الصعيد حيث تبلغ طاقتها التصميمية عقب تشغيل المرحلة الثانية 2400 ل/ث.

وأكد رئيس المركز ، على تسخير كافة الإمكانات وتذليل العقبات لتنفيذ المشروع والانتهاء منه ، وفقاً للخطة الزمنية المعدة، موجهاً القائمين على تنفيذ الأعمال بالالتزام بالمعايير والضوابط الفنية واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية التسع بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين ، خاصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين وللارتقاء بمستوى الخدمات الحياتية .