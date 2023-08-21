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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

برنامج اقرأ الصيفي يشهد تفاعلًا كبيرًا بمسجد دار الرماد الشرقي بالفيوم

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت الدكتورة أسماء إبراهيم صديق مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر ببرنامج اقرأ الصيفي الذي أقيم بمسجد دار الرماد الشرقي بالفيوم.

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يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء الوعي بناءً كاملاً وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية اللقاءات التفاعلية داخل المكتبات من خلال برنامج ( اقرأ ) الصيفي.

أهمية القراءة في حياة الإنسان

وأوضحت "صديق" أن للقراءة أهمية كبيرة جدًا في حياة الإنسان فهي تُكسب الإنسان التفكير الصحيح الذي يقوده نحو بناء الدول والحضارات ، لا التفكير السقيم الذي يقوده نحو الهدم والانحراف ، وباكتساب المعلومات المفيدة والنافعة يزداد العقل علمًا ونورًا وهدى وبصيرة ، لذلك كان أول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى : "اقرأ " ، وهذا دليل واضح يؤكد على أهمية القراءة التي تنمي العقل والروح وتقود الإنسان إلى تحقيق أهدافه التي يسعى إليها في الدنيا والآخرة بإذن الله.

ولا يمكن أن ترتقي وتتطور المجتمعات بدون العلم والتعلم الذي هو أساس بناء الإنسان والحضارة، وبالتعلم تنزاح غشاوة الجهل وتنشط العقول نحو البناء والعطاء.

كما أكد الأستاذ الدكتور محمد أحمد سرحان عميد المركز الثقافي بأن هذه المحاضرات ستتوالى في المكتبات بالمساجد الكبرى بمديرية أوقاف الفيوم، وأنها جاءت في إطار برنامج غير مسبوق ترعاه وزارة الأوقاف لبناء الوعي الرشيد.